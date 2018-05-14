Жительница Николаева просит помочь ей со сбором средств на трансплантацию костного мозга в зарубежной клинике

Вита Николаева Молодой маме двоих детей из Николаева Вите Николаевой нужна помощь в сборе 125 тысяч долларов США, необходимых на обследование и трансплантацию костного мозга в турецкой клинике.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили родственники девушки.

Ранее сообщалось, что в 2012 году Вите поставили диагноз острый миелобластный лейкоз, после чего она прошла 24 курса химиотерапии. Однако, в 2017-м случился рецидив.

«Я понимаю,что я не маленький ребенок. У меня нет красивых маленьких глазок. Но я тоже ужасно хочу жить. Столько испытаний позади. Я не могу остановиться на пол пути. Я просто обязана дойти до конца. Обязана ради своих детей. Ведь я понимаю,что мама это самый важный человек в жизни. Я сама выросла без родителей,и я не хочу такой же участи своим деткам. Я должна бороться до конца. Но чтобы победить в этой битве,мне крайне необходима помощь неравнодушных. Ужасно стыдно просить, но другого выхода у меня к сожалению нет. Сумма сбора просто космическая. Нам самим не справиться», - пишет девушка.

Отмечается, что клиника Турции «Медикал Парк» готова принять Виту на обследование и пересадку костного мозга, так как в Украине таких операций не делают. Для этого девушке нужно 110 000 долларов + 15 000 долларов на проезд, проживание и дополнительные расходы на время лечения и пребывания в Турции (как минимум 4 месяца).

Реквизиты для оказания помощи:

Карта ПриватБанка 5168 7573 4708 4255, оформлена на Николаеву Виту Александровну;

Яндекс кошелек 410014573049671;

QIWI кошелек +380955616960; В

ебмани кошелек R490184194509, U021157226338, Z195457549511;