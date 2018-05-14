Николаевская еврейская община покидает ассоциацию еврейских общин Украины из-за «героизации украинских формирований в Вермахте и СС»

В понедельник, 14 мая, Николаевская областная еврейская община заявила о выходе из ассоциации еврейских общин Украины из-за героизации последней вооруженных формирований входивших в состав «Вермахта» и «СС».

Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовал председатель николаевской общины Михаил Гольденберг.

Причиной данного решения стало то, что Всеукраинская ассоциация еврейских общин Украины (Ваад) в последнее время начала неоднократно выступать с общественно-политическими заявлениями, не отображая истинного мнения всех еврейских общин Украины.

В документе также отмечается, что позиция Призидиума Ваад по героизации украинских вооруженных формирований, входивших в состав «Вермахта» и «СС», противоречит позиции николаевской организации.

«Еврейские общественные организации Николаевской области считают своим долгом развенчать нынешние деструктивные действия Ваада и лишить его права выступать от имени всех еврейских организаций Украины», - говорится в публикации Михаила Гольденберга.

Также, Гольденберг обратился к другим еврейским общинам в Украине, с призывом «выйти и из нынешнего режима молчаливого согласия» и выйти из состава Всеукраинской ассоциации еврейских общин Украины (Ваад), чтобы лишить ее статуса всеукраинской.