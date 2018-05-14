Николаевский полицейский станет главой управления патрульной полиции АР Крым

Фото со страницы в Facebook Виктора Левченко Николаевский патрульный полицейский Виктор Левченко станет начальником Управления патрульной полиции в Автономной республике Крым.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Когда цеплял на карте шеврон со словами: «Когда-то и в Крыму будет Патрульная полиция Украины» даже в мыслях не было, что уже через год буду принимать непосредственное участие в открытии той самой, ранее заветной патрульной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе и в конце, иметь огромную честь стать ее главой», – написал он.

Также он отметил, что данное управление патрульной полиции дислоцируется в Херсонской области.

Напомним, что ранее генерал Юрий Мороз, который возглавлял Главное управление Национальной полиции в Николаевской области, вернулся в Киев. Нынешним начальником ГУ НП стал полковник Александр Анохин.