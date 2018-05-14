3 дня в неделю скидки 50%. В пабе Ципа к летнему сезону надумали баловать николаевцев

В Николаевском пабе крафтового пива “Ципа” решили разорвать стереотипы о том, что лето - это плохой сезон для ресторанов. В заведении ввели новые 50% скидки. Теперь три дня подряд разные категории из меню отпускаются за полцены.
Понедельник - ЦипаDay - скидки 50% на фирменно пиво от собственной пивоварни в Карпатах.
Вторник - ПиццаDay - 50% на все пиццы, в том числе с доставкой.
Среда - МоцныйDay - 50% на коктейльные гуцульские настойки.
И поскольку сегодня - понедельник, в заведении уже сейчас наливают гуцульское крафтовое пиво за пол цены.
Сегодня на кране:
ЦИПА ТРАДИЦИЯ
Копченое пиво - Ципа Менчул
Пшеничная - Ципа Близниця
В стиле чешской класики - Ципа Петрос
Венский лагер - Ципа Драгобрат
ЦИПА ПОШУКИ
Фирменній лагер - Ципа Біла
Блонд єль - Ципа Золота
Хорошо охмеленная и горькая - Ципа-100
Очень горькое пиво - Ципа Ципа-220
Стаут с молоком - Ципа на Молоці
Екстра стаут - Ципа Чорна
ДРУЗЬЯ
MOVA Mosaic IPA
IIIO American Blondie
Woolly Hop Tasmanian IPA
Кумпель / Kumpel Porter
ЧЕШСКАЯ КЛАССИКА
Pivovar Velké Popovice Kozel Černý / Dark
Паб Ципа находится по адресу Соборная, 2В (двор кинотеатра “Родина”)
Резерв столиков по телефону 073 026 2709