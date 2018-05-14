3 дня в неделю скидки 50%. В пабе Ципа к летнему сезону надумали баловать николаевцев

В Николаевском пабе крафтового пива “Ципа” решили разорвать стереотипы о том, что лето - это плохой сезон для ресторанов. В заведении ввели новые 50% скидки. Теперь три дня подряд разные категории из меню отпускаются за полцены.

Понедельник - ЦипаDay - скидки 50% на фирменно пиво от собственной пивоварни в Карпатах.

Вторник - ПиццаDay - 50% на все пиццы, в том числе с доставкой.

Среда - МоцныйDay - 50% на коктейльные гуцульские настойки.

И поскольку сегодня - понедельник, в заведении уже сейчас наливают гуцульское крафтовое пиво за пол цены.

Сегодня на кране:

ЦИПА ТРАДИЦИЯ

Копченое пиво - Ципа Менчул

Пшеничная - Ципа Близниця

В стиле чешской класики - Ципа Петрос

Венский лагер - Ципа Драгобрат

ЦИПА ПОШУКИ

Фирменній лагер - Ципа Біла

Блонд єль - Ципа Золота

Хорошо охмеленная и горькая - Ципа-100

Очень горькое пиво - Ципа Ципа-220

Стаут с молоком - Ципа на Молоці

Екстра стаут - Ципа Чорна

ДРУЗЬЯ

MOVA Mosaic IPA

IIIO American Blondie

Woolly Hop Tasmanian IPA

Кумпель / Kumpel Porter

ЧЕШСКАЯ КЛАССИКА

Pivovar Velké Popovice Kozel Černý / Dark

Паб Ципа находится по адресу Соборная, 2В (двор кинотеатра “Родина”)

Резерв столиков по телефону 073 026 2709