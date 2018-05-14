Николаевского патрульного, задержанного за вымогательство взятки, суд по ходатайству прокуратуры отпустил под домашний арест

В понедельник 14 мая Центральный районный суд Николаева по ходатайству прокуратуры избрал меру пресечения полицейскому, подозреваемому в получении взятки в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Напомним, что в Николаеве за вымогательство взятки задержали офицера патрульной полиции, который также пытался убежать от сотрудников правоохранительных органов. Позже в прокуратуре рассказали, что задержанный лейтенант патрульной полиции отобрал у потерпевшего паспорт, чтобы мотивировать заплатить взятку в 10 тысяч гривен.

Следственным судьей Центрального районного суда Николаева Светланой Скрипченко рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения старшему лейтенанту полиции.

В свою очередь, прокуратура ходатайствовала о домашнем аресте для полицейского. Судья поддержала данное прошение и избрала меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 10 июля 2018 года.

Напомним, ранее в Николаеве задержали при получении взятки двоих офицеров управления патрульной полиции - лейтенанта Александра Чумаченко и старшего лейтенанта Дениса Фурзенко. Патрульные требовали и получили от таксиста 300 долларов и 800 гривен взятки – они угрожали водителю использовать свое служебное положение, чтобы ему не вернули «BMW» и документы на эту машину.