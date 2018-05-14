«Убийство за наши деньги»: Как «смертельно-больного» Казимирова наказывают гривной за счет налогоплательщиков

Как выяснилось в суде, этот «смертельно больной» убийца получает пенсию по инвалидности, из которой он возмещал ущерб родителям, чью дочь сбил насмерть в 2011 году.

То есть часть моих денег, которые я плачу государству в виде налогов, часть денег родителей сбитой девушки, ведь они тоже платят налоги, часть денег всех жителей Николаева и Украины пошли на возмещение ущерба, который нанес «инвалид»-убийца Казимиров!

При этом я очень сильно сомневаюсь, что Казимиров хоть что-то заплатил родителям погибшей, также как государству в виде налогов. По его же словам и по словам его адвокатов, из-за своей «инвалидности» Казимиров не может устроиться на работу. А может ли при этом управлять автомобилем, он, судя по всему, не уточнял у своего врача. Такой вывод можно сделать, следуя из того, что его не однократно ловили за рулем разных автомобилей и при этом в алкогольном и наркотическом опьянении.

После вот таких вот прецедентов для меня 212 статья Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей» не выглядит уж такой плохой.

И да, стоит напомнить, что 6 марта, когда сотрудники патрульной полиции остановили Казимирова, он, как мне показалось, находясь под какими-то веществами, угрожал мне делом в прокуратуре и «маленьким городом».

Также, стоит напомнить, что этот «смертельно больной» не раз был замечен в дорогих клубах Николаева и на заграничных курортах.

И, к сожалению, я уверен, что «дело убийцы Казимирова» – это не единственный случай в Украине, когда честные граждане налогоплательщики выплачивают компенсации семьям пострадавших вместо таких вот «убийц-инвалидов». И это очень меня расстраивает.