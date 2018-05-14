Партийная пресса, она такая

Как же интересно за этим наблюдать. Самая главная новость сегодня, оказывается, о «джинсе»))) Ну как новость. Совсем не новость, а «старость», но зато она самая главная сегодня в партийной прессе)))

Да и не важно, что это было новостью два месяца назад, после появления объявления о тендере на Прозоро (или даже раньше – при принятии областного бюджета). Ок. Не заметили. Понимаю:)

Две недели назад, вместе с Елена Иваненко постарались рассказать обо всех нюансах объявленного тендера и о том, какие именно социально-значимые материалы планируются к размещению. Остановились на том, почему и как решили упростить условия тендера для того, чтобы как можно больше участников подалось на него… Кто хотел – тот услышал и задал вопросы.

В итоге: партия сказала: надо новость! Партийные журналисты ответили: есть!

Но вот незадача – сразу язвительную подпись не придумали. Пришлось, наверное, дождаться советов от хозяев?)))

А вот теперь вопрос на засыпку – где возмущенные заголовки о «джинсе», запечатленной на скриншотах ниже? Не заметил я и возмущений по поводу прошлогодних договоров партийного сайта с той же ОГА. А как на счет аналогичных договоров с другими бюджетными субъектами? Или это не «джинса»? Ну, конечно же, информация о том, что «центр энергоэффективности помогает жителям николаевских ОСМД экономить» это супер общественно-важная информация, оплату за которую вы конечно не увидите на скриншотах ниже:)

Как и не увидите всплеска интереса со стороны партийного сайта к нелюбимому лично мной депутату Олег Солтыс, после транзакций от вуза, возглавляемого Леонід Клименко.

Как там говорят в таких ситуациях: вы либо трусы оденьте, либо крестик снимите))))



