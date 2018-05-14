«Одно из требований для получение сертификата», – в николаевском аэропорту отремонтировали перрон и нанесли разметку

На коммунальном предприятии «Николаевский международный аэропорт» отремонтировали покрытие перрона и нанесли разметку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор КП Федор Барна.

«Ремонт перрона – это было одним из основных требований сертификационной комиссии, выполнение которого открывает перед КП «Николаевский международный аэропорт» возможность получения сертификата аэродрома.

На данный момент, все основные пункты из перечня требований соответствующих авиационных служб КП «ММА» выполнены. Все ранее озвученные замечания – устранены, о чем уже, в установленном порядке, проинформировано Государственную службу Украины по надзору за безопасностью авиации («Укравиаслужба») и ГП «Украэрорух», – написал Барна.