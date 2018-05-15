Суд отпустил под условный срок еще одного участника налета на предприятие на Николаевщине и угона с него техники

Суд наказал условным сроком в три года за угон тракторов на предприятии в Вознесенском районе.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, в ночь на 22 января 2017 года неизвестные мужчины ворвались в сторожку охранника тракторной бригады, избили и связали его, после чего угнали два трактора. В апреле полиция отчиталась о задержании двух подозреваемых. В то же время, как стало известно «Преступности.НЕТ» из достоверных источников в ГУНП в Николаевской области полиция поймала не двух, а четырех подозреваемых. Все они относятся к группировке николаевского криминального авторитета Игоря Науменко. Фермерское хозяйство, которое стало объектом нападения, связано с николаевским народным депутатом от «Блока Петра Порошенко» Александром Ливиком.

Согласно позиции прокуратуры, обвиняемый вместе еще с двумя подельниками, материалы относительно которых выделены в отдельные уголовные производства, а также неустановленный следствием гражданин решили угнать технику с предприятия «Зеленый Гай», и знали, что территория находится под охраной.

Обвиняемый признал себя частично виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины и рассказал свою версию случившегося.

Обвиняемый рассказал, что он вместе со своим работодателем и еще одним знакомым распивал спиртное в баре. Потом этот работодатель предложил поехать пить дальше в Вознесенске. Там к компании присоединились еще несколько человек, а потом работодатель обвиняемого предложил последнему перегнать трактора – за это мужчине пообещали повысить зарплату и простить долг в восемь тысяч гривен.

Через некоторое время, по предложению работодателя мужчины перегнали тракторы в село Горянка, а потом еще перегоняли их в Веселиновский район. Обвиняемый отмечает, что ничего о нападении на охранника он не знал и в его присутствии это никто не обсуждал. Он также отрицал причастность за нападение на сотрудника охраны предприятия.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества.

При этом суд принял решение освободить осужденного от отбывания наказания, если он в течение трех лет испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом, предусмотренные обязанности.

Напомним, что ранее суд также наказал условным сроком еще одного участника этого преступления, который пошел на сделку с прокуратурой.