«Снижает риск смерти в ДТП», - Супрун рассказала, как ремни безопасности спасают жизни и чем страшны «заглушки»

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала водителей воздержаться от «заглушек» на ремни безопасности.

Об этом Супрун написала в Facebook.

«На фото слева – «заглушки» на ремни безопасности, которые используют водители, чтобы «надоедливый» автомобиль не надоедал сигналом с напоминанием пристегнуться. В инструкции обычно предупреждают, что эти устройства можно применять, только когда автомобиль находится не в движении, чтобы в отверстие для ремня безопасности не попадала пыль или еще что-то. Однако используются они обычно совсем для других целей. Часто, когда вызываю такси в Киеве, то приходится иметь дело с такими «заглушками» или отсутствием ремня безопасности на заднем сиденье», - написала она.

По словам Супрун, каждые 1,22 минуты погибает человек в авариях на дорогах.

«Пожалуй, будет трудно найти в нашей стране человека, который хотя бы раз в жизни не был свидетелем аварии на дороге. Только за последние три месяца в Украине каждый день умирало шесть человек. Но хуже, что эти смерти - обычно молодые люди», - отметила она.

Супрун подчеркнула, что использование ремней безопасности снижает риск смерти пассажиров на переднем сиденье на 40-50%, на заднем сиденье - на 25-75%.

Она отметила, что эти факты не помогают украинцам заботиться о своей защите.

«Люди продолжают игнорировать ремни безопасности, ставить на них «заглушки», обматывать их вокруг сиденья, чтобы «не пикало». Наиболее возмущает, когда от безответственного отношения взрослых гибнут дети, которые берут пример со старших по отношению к безопасности», - подчеркнула и.о. министра.

При этом Супрун отметила, что подобное напоминает покупку справок о вакцинации детей.

«Это же такие же «заглушки», которые позволяют временно закрыть глаза на проблему, однако не делают ее менее опасной. К сожалению, осознание ошибки в таких случаях, как правило, приходит слишком поздно», - заявила она.

Напомним, ранее Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой. Также глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран. Также Супрун заявила, что флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять. Кроме того Супрун заявила, что украинцам не нужно боятьсясквозняков. Также Супрун сообщила, что электрофорез является устаревшим и вспомогательным средством реабилитации для людей с двигательными нарушениями.