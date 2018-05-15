Глава хозяйственного суда Николаевской области стал участником тройного ДТП

Председатель Хозяйственного суда Николаевской области Константин Василяка вечером 13 мая стал участником серьезного дорожно-транспортного происшествия на трассе «Николаев-Херсон».

Об этом пишут «Новости-N».

По предварительным данным, судья ехал на своем автомобиле «Volkswagen Touareg», со стороны Херсона, в направлении Николаева. По словам очевидцев, в селе Шевченково «Touareg», пытаясь объехать ямы на дороге, зацепил ехавший навстречу грузовик «Scania». После этого «Touareg» изменил траекторию движения, выехал на встречную полосу и практически «лоб в лоб» столкнулся с микроавтобусом «Volkswagen LT-35».

В результате ДТП пострадали два человека, ехавшие в микроавтобусе. Медицинскую помощь им оказали на месте. Все три автомобиля получили механические повреждения. Сам судья Василяка не пострадал – от серьезных травм его спасли штатно сработавшие подушки безопасности.

По информации издания из источников в хозяйственном суде, косвенно способствовать аварии могло то обстоятельство, что два месяца назад Константин Василяка перенес серьезное заболевание. После подобного рода болезней, как минимум, в течение года не рекомендуется садиться за руль.

Напомним, ранее глава Центрального райсуда Николаева вместе с мужем попала в ДТП.