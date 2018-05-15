«Должен стать брендом области», – на Николаевщине пройдет Международный фестиваль воздушных змеев

На Николаевщине 19 и 20 мая пройдет Международный фестиваль воздушных змеев «TryhuttyInternationalKiteFestival 2018».

Об шла речь 14 мая в ходе пресс-конференции организаторов в холле сессионного зала административного здания Николаевского областного совета, передает пресс-служба облсовета.

«В прошлом году мы подключились к проведению и организации фестиваля на заключительном этапе. Оказали помощь в подготовке и информационном обеспечении. И тогда мы получили массу удовольствия. Поэтому, учитывая перспективность мероприятия, было принято решение проводить его ежегодно. Наши соотечественники сегодня нуждаются в таком содержательного и одновременно непринужденного досуга в кругу друзей и родных. Кроме того, Николаевщина имеет туристический потенциал, о котором мы должны говорить вслух. Этому будет способствовать этот фестиваль. Фестиваль воздушных змеев «TryhuttyInternationalKiteFestival» должен стать брендом Николаевской области», – отметила председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко и поблагодарила идейного вдохновителя фестиваля, а также представителей власти района.

«Хочу поблагодарить организаторов и идейных вдохновителей фестиваля. В то же время, слова благодарности я хочу выразить районной власти и руководству Ольшанской объединенной территориальной громады. Они приложили максимум усилий для подготовки инфраструктуры, транспортного обеспечения, охраны общественного порядка во время проведения мероприятия. На организационном совещаниях мы говорили, говорим и будем говорить, что Николаевщина имеет туристический потенциал. И такие встречи будут способствовать популяризации нашего региона», – подчеркнула Москаленко.

Поскольку Международный фестиваль воздушных змеев «TryhuttyInternationalKiteFestival» на территории области будет происходить во второй раз, организаторы учли полученный опыт и внесли кучу нововведений. Во-первых, вдвое больше станет количество участников, а во-вторых, существенно расширилась география приглашенных стран.

«В этом году у нас будут принимать участие Италия, Бразилия, Германия, Швейцария, Турция, Польша, Нидерланды, Болгария, Эстония и даже Индия. Будет и еще одно новшество. Мы пригласили всех представителей авиамодельных кружков Украины. Они проявили большую заинтересованность нашим фестивалем», – поделилась председатель оргкомитета фестиваля Татьяна Безмощук.

Для благоустройства территории выделят паркинг-зону со всем необходимым оборудованием. В местах большого скопления детей и взрослых обязательно будет находиться запас питьевой воды. Здесь будут проводить различные мастер-классы. Сюда привезут сувенирную продукцию со всех уголков Украины. В прошлом году количество гостей в разы превысила лучшие ожидания организаторов - 10 тысяч человек. На этот раз в Трихатах готовятся принять вдвое больше желающих увидеть необычное действо европейского образца.

«Вход на фестиваль абсолютно бесплатный и свободный. Вы можете приехать со своим кайтом, со своей едой и водой. Но согласно правилам вы не можете приехать со своим мангалом, расстилать одеяла в неустановленных местах и ​​устанавливать палатки.

Здесь будут бесплатные столики и палатки на 580-600 мест, где вы сможете бесплатно сесть и поесть. Будут специальные шатры для мастер-классов, много тюков с соломой, презентация квадроциклов, автосалонов. Функционировать площадки для запуска воздушных змеев», - подчеркнул главный режиссер фестиваля Андрей Нерода.

19 и 20 мая на фестивале будет работать сцена. На нее пригласят лучших детей региона: победителей различных конкурсов и шоу-программ. Действо будет проходить под музыкальным сопровождением ди-джеев.

Удобно добраться до места проведения фестиваля можно будет с автовокзала на Центральном рынке. В дни проведения мероприятия количество пассажирского транспорта будет увеличено. Об этом позаботились представители власти и организаторы фестиваля.