«Можно поручить сверхсложные задачи», – министр обороны наградил николаевских десантников за высокие результаты на международных учениях

Во вторник, 15 мая, министр обороны Украины Степан Полторак вручил ведомственные награды и денежные премии 30 военнослужащим 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины, которые принимали участие в многонациональных учениях «Combined Resolve X» в Германии и показали лучшие показатели во время выполнения сложных задач.

Об этом Полторак написал на своей странице в Facebook.

– Этим военнослужащим можно поручить сверхсложные задачи, которые требуют нестандартных решений. Опыт, который бойцы получили в зоне проведения АТО, опыт командиров подразделений, является свидетельством того, что украинские ВСУ способны защищать свою страну. Вы продемонстрировали всему миру, что украинские воины, является храбрыми, лучшими воинами в мире, которые умеют прекрасно воевать и учиться, – написал Полторак.

Всего же по результатам многонациональных учений «Combined Resolve X» решением главы оборонного ведомства наградили 101 военнослужащего 95-й и 79-й отдельных десантно-штурмовых бригад и 14-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, что на международных учениях николаевские десантники показали, как нужно проводить рейды в тыл противника.