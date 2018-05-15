«Это наша оплошность, что не убрали», – в николаевском педине на выборах ректора СМИ запретили присутствовать при подсчете голосов

Во вторник, 15 мая, в Николаевском национальном университете имени В. Сухомлинского представителей СМИ, который освещали процесс избрания нового ректора, попросили покинуть помещение избирательной комиссии на время подсчета результатов голосования.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Голосование за нового ректора продолжалось с 9 утра до 15:00. После глава избирательной комиссии попросила СМИ покинуть зал, где проводилось голосование, так как подсчет голосов будет производится только в присутствии членов избирательной комиссии, кандидатов и их доверенных лиц.

Стоит отметить, что ранее, когда организационный комитет приглашал интернет-издания «Преступности.НЕТ» освещать выборы ректора, было обещано, что СМИ будут присутствовать и при подсчете голосов. Эта же информация была подтверждена и во время подачи аккредитации изданием. Корреспонденты издания были аккредитованы и допущены к освещению процесса голосования.

Более того, в Положении об аккредитации и порядке работы представителей средств массовой информации на выборах ректора Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского, в пункте 1.7 отмечено, что представители СМИ имеют право «находиться в помещении избирательного участка во время голосования, наблюдать за действиями членов избирательной комиссии, в том числе при выдаче бюллетеней лицам, которые принимают участие в выборах ректора, подсчете голосов, не мешая при этом членам избирательной комиссии и избирателям физически».

Когда эта информация была озвучена представителю избирательной комиссии, последняя отметила, что «Кабмин разрешил им, чтобы СМИ не присутствовали при подсчете голосов», а тот факт, что это противоречит вышеупомянутому положению, «это наша оплошность, что мы не убрали (этот пункт, – ПН)».

На данный момент за закрытой дверью продолжается процесс подсчета результатов выборов ректора ННУ имени В. Сухомлинского. Примечательно, что за выборами наблюдает представитель Министерства образования и науки Украины.