Депутаты Николаевского городского совета озаботились состоянием детского дома творчества в Ингульском районе

дом творчества детей и юношества Во вторник, 15 мая, глава администрации Ингульского района Светлана Гладун вместе с депутатами николаевского городского совета провела выездное совещание в детском доме творчества детей и юношества (бывший кинотеатр «Космос»), чтобы оценить его состояние для последующих действий.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, Светлана Гладун заявила, что помещение находится в неудовлетворительном состоянии как для дома творчества.

Светлана Гладун - Наша цель обратить внимание на единственное внешкольное многопрофильное заведение Ингульского района. Состояние фасада видно с первого взгляда, есть проблемы и внутренние - их немало. Очень хотелось бы, чтобы такое здание не выглядело таким образом. Все, что касается внутренней проблематики: проблемы с освещением, аппаратуры не хватает - насколько можно помогают депутаты. А глобальный вопрос, нужно решить вопрос ремонт фасада, малого и большого зала нужно решать комплексно вместе с депутатским корпусом. Дом творчества не должен находиться в таком состоянии, - заявила он.

В свою очередь директор дома творчества Елена Бурдинская рассказала, что на протяжении пяти лет они пытались своими силами ремонтировать помещения.

- За это все время, мы пытались сами устранять все, что мы могли устранить. Мы и красили, и замазывали, делали ремонт своими силами, - сообщила она.

- Здесь не нужна капитальная перестройка или реконструкция, все можно оставить как есть. Просто нужно осовременить, элементарно внутри сделать хороший ремонт и фасад - это будет совершенно другой вид, - добавила Гладун.

Отметим, что проекта на фасад или капитальный ремонт еще нет. Обсуждался и вопрос размещения незаконной стоянки рядом с учреждением, но директор заверила, что «стоянки как такой уже нет».

В конечном итоге депутаты решили, что следует как можно быстрее решать вопрос выделения средств на приведение в порядок дома творчества и привлекать к этому городскую власть.

Ранее сообщалось, что возле кинотеатра «Космос» в Николаеве сносят постройки стихийного рынка.