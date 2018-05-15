Про дивизию дворников

Итак, имеем пятый год войны. Вся страна скидывается на форму военнослужащим, на тактическое снаряжение, волонтеры летают на передок и таскают медицину, создаем новые виды вооружения, модернизируем старые, платим налог на армию +1 %, увеличиваем многомиллиардный оборонный бюджет.

И вроде все правильно делаем, идем не быстрым, но умеренным шагом к победе, но вот так не задача. Когда-же мы победим врага, если вместо того, чтобы заниматься боевой и специальной подготовкой, солдаты учатся убирать мусор!!!

Какой-то шибко умный командир решил, что Учебный центр Военно-Морских Сил ВСУ, а именно В\Ч А3163 вместо того, чтобы растить воинов, будет растить дворников и чернорабочих, ведь это тоже очень нужная профессия. Особенно сейчас, когда город не столь привлекательный для туристов и горожан, нам позарез надо пару дивизий дворников. Может, еще шевроны им разработать, чтобы все понимали – ВОТ ОНА, ГОРДОСТЬ ГОРОДА! Только на них одна надежда!!!!

Все правильно, даже пример есть. Приезжает генерал на блокпост к военным, а там куча мусора, бычков и пилит их непонятно зачем, а к этим приедешь, все чистенько будет, вот и хорошо.

Простите, вы что, охренели там все!?

Тут у меня еще вопрос к военной прокуратуре, а что по расписанию занятий в понедельник у этих военнослужащих? Может тактико специальная подготовка, может физо или сдача нормативов по сборке и разборке оружия, или может топография?

Также вопрос к офицерам В\Ч А3163, а что вы пишите в своих конспектах (ротных, взводных), и чему вы учите? Вы готовите дешевую рабочую силу?

Я правильно понял, мы уже нашли дно и копаем дальше!?