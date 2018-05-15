«Кошки и собаки не виноваты»: Супрун развенчала мифы об опасных паразитах

Во время сезона свежих овощей, фруктов, прогулок на природе и игр с домашними животными возрастает опасность заразиться гельминтами.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун напомнила в своем Facebook.

Как известно, глисты могут переносить домашние любимцы, их немало есть на свежих овощах и фруктах, в сыром мясе и другом. В качестве профилактики, многие употребляют чеснок и тыквенные семечки, промывают кишечник и даже употребляют сильные антибиотики, что может серьезно навредить здоровью. Поэтому Супрун подробно объяснила, что действительно поможет предотвратить заражение гельминтами.

«Одной из самых распространенных причин заражения гельминтами является потребление не до конца готового мяса животного, в организме которого они паразитируют. Также заразиться можно, выпив загрязненную воду, съесть вместе с продуктами частицы грязи или почвы, зараженных яйцами гельминтов. И когда в организм человека попали глисты, то он не будет скрежетать зубами – это миф. Симтомы, которые будет испытывать человек, это тошнота, вздутие живота, диарея, постоянная усталость, проблемы со сном, боль в животе, снижение или усиление аппетита или немотивированная потеря веса», — написала Супрун.

Кроме того, она отметила, что в отдельных случаях может быть повышенная температура тела и сухой кашель. В некоторых случаях в организме человека гельминты могут паразитировать в течение нескольких лет без проявления каких-либо симптомов.

Супрун подчеркнула, что нельзя самостоятельно принимать антигельминтные средства, ведь они имеют серьезное влияние на организм.

«По рекомендациям ВОЗ их рекомендуют для профилактики только в тех странах, где есть высокий риск заражения. Украина к ним не относится», – объяснила Супрун.

Профилактика гельминтов: регулярное мытье рук теплой водой с мылом (после туалета, контакта с животными, перед приготовлением и потреблением пищи), не употреблять сырой рыбы и мяса (хранить их отдельно от готовых продуктов), тщательно мыть овощи и фрукты.

Напомним, ранее Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой. Также глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран. Также Супрун заявила, что флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять. Кроме того Супрун заявила, что украинцам не нужно боятьсясквозняков. Также Супрун сообщила, что электрофорез является устаревшим и вспомогательным средством реабилитации для людей с двигательными нарушениями.