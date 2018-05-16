«Рабский труд»: В Николаеве для ликвидации стихийной свалки привлекли 30 военнослужащих ВМС

В понедельник, 14 мая, на улице Большая Морская, 20 была произведена ликвидация стихийной свалки с привлечением военнослужащих одной из воинских частей Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Центрального района.

«Управлением коммунального хозяйства и благоустройства администрации Центрального района Николаевского городского совета проводятся работы по ликвидации свалок, в том числе ликвидируются свалки, по адресам которые поступают к сервису «Интерактивная карта свалок», – говорится в сообщении.

При этом в уборке стихийной свалки также участвовали 30 человек личного состава воинской части А3163 Военно-морских сил Украины. Также привлекалась техника подрядной организации ООО «КАРС КЛИНИНГ». Отметим, что территория воинской части расположена на улице Большая Морская, 14.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в администрации Центрального района, к ним обратился житель одного из домов. Кроме того, отметили, что уборка производилась на прилегающей территории к самой части.

– Когда наши специалисты выезжали, они должны были составить протокол о надлежащем санитарном состоянии, но они (в воинской части, – прим. ПН) попросили не делать этого, и отправили своих военнослужащих убирать. Это прилегающая территория к воинской части, – рассказали в администрации.

Командир учебного центра ВМС Украины Шаген Шайволодян, военнослужащие которого убирали участок, также заявил, что территория, на которой производилась ликвидация свалки, является прилегающей к части.

– Военнослужащие убирали на прилегающей к воинской части территории, согласно правилам благоустройства. Мы их попросили выделить машину для вывоза мусора. Не знаю, кто его набросал. Те кучи мусора, которые были незначительные, мы убрали своими силами при взаимодействии с местными органами власти. Там скапливался мусор – частично его военнослужащие бросали, частично местные жители. Но так как она вплотную к нашему забору, мы ее очистили. Есть определенные правила, которые мы должны выполнять, – сказал он.

Напомним, ранее в своем блоге на «Преступности.НЕТ» генеральный директор ИА «Украинская Медиа Группа», кавалер ордена «За мужество» Артем Дыбленко обратился к военной прокуратуре Николаевского гарнизона в связи с данной ситуацией.

«А что по расписанию занятий в понедельник у этих военнослужащих? Может тактико специальная подготовка, может физо или сдача нормативов по сборке и разборке оружия, или может топография?» – написал Дыбленко.

Также он возмутился тем, что военнослужащие убирают мусор вместо того, чтобы заниматься боевой и специальной подготовкой.

Напомним, что в своем материале для «Преступности.НЕТ» журналист Александра Ющишена-Вязникова написала, что за 2017 год Администрация Центрального района из бюджета города выделила 74 миллиона гривен на механизированную уборку на территории района.

В 2011 году солдаты срочной службы николаевской военной части А0224 убирали опавшую листву на углу улиц Адмиральской и Фалеевской. Также кроме рядовых, на перекрестке в центре города был замечен и офицер десантник, который контролировал работу.

Примечательно, что ранее экс-руководство бригады неоднократно фигурировало в скандальных историях, связанных с использованием бесплатного труда военнослужащих. Так, экс-командир 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады Константин Масленников накануне местных выборов в 2010 году привлекал своих подчиненных с граблями и метлами агитировать за себя, будучи кандидатом в Николаевский городской совет.