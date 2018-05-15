«8-й Причал» Николая в Николаеве

До настоящего времени официально не переименован сквер «Биля ричвокзалу», но это самое красивое место Николаева уже получило новое название «8-й Причал».

Новый владелец Речвокзала, водного ковша и причальных стенок Николай Васильевич Капацина имеет солидный строительный бизнес, и не только в Украине. Одну треть своего делового времени он работает в Швейцарии.

В первой половине апреля сего года Николай Капацина сообщил о своих планах реконструкции и перестройки на встрече во время субботника в сквере.

Николай Васильевич (на фото справа) обстоятельно рассказал о проекте, визуально подкрепил цветными иллюстрациями. Вместе с депутатом горсовета Вячеславом Николаевичем Карцевым, детально ознакомились с планами. Вполне можно ручаться за качество преобразований, прагматичную полезность проекта для города, в особенности, обрамление маленькой городской жемчужины в достойную оправу.

а) Не отвергайте возможностей

У молодого Николая Капацины между словом и делом расстояние минимальное. Работы в районе Речвокзала начались немедленно. Вслед выросли как грибы недовольства и препятствия.

К примеру, на фото вовсе строят не забор, а пристройку к старому зданию Речвокзала. И заметьте, на своей земле, не захватывая ни пяди собственности громады. Для бизнесмена Николая Капацины частная собственность святое.

К вящей радости горожан сносят древние строения «времен очаковских и покоренья Крыма».

Здание Речвокзала приговорено к капитальной реконструкции, и все архитектурные уродства прошлого приобретут современные формы и очертания.

б) Не спрашивайте разрешения

Ни от кого не ждать разрешения. Делайте все сами, на том уровне, на котором можете.

в) А сквер по-прежнему лохмат и не ухожен

Скверы и парки в городе просто обязаны быть красивыми. Цветы, зеленые травяные лужайки, требования к ландшафтному дизайну, рациональное зонирование, ночной дизайн и освещение. И, естественно, постоянный уход и поддержание.

Николай Капацина готов поучаствовать и собственными средствами в создании обновленного небольшого паркового комплекса. Может от разговоров и остальным героям пора перейти к делам.

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