В Киеве на стадионе «Олимпийский» полицейские в преддверии финала Лиги чемпионов потренировались усмирять футбольных хулиганов

Во время проведения финала Лиги Чемпионов за правопорядком на НСК "Олимпийский" и прилегающей территории будут следить 3,8 тысячи полицейских.

Об этом сообщает 15 мая пресс-служба Национальной полиции.

Во вторник подразделения МВД отрабатывали слаженность действий на территории главной футбольной арены финала. В учениях приняли участие 758 правоохранителей.

Правоохранители разработали тактику действий безопасности стадиона, стюардов и полиции в различных ситуациях.

В частности, силовики отрабатывали алгоритм действий при возможной попытке болельщиков попасть в игровую зону, перейти на соседние сектора или при возникновении конфликта между болельщиками разных команд. Кроме того, речь шла о порядке действий при эвакуации болельщиков со стадиона.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового всего в день проведения финала ЛЧ УЕФА публичный порядок и безопасность в столице будут обеспечивать 12 тысяч силовиков.

Среди них - шесть тысяч полицейских, три тысячи нацгвардейцев, тысяча пограничников и тому подобное. Основное внимание будет уделяться подразделениям «полиции диалога».

Заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич заверил, что полиция сделает все, чтобы исключить пронос опасных предметов или веществ на стадион и в места массового скопления граждан.

- Будут задействованы все подразделения Национальной полиции - от взрывотехнической службы до полицейских-кавалеристов, кинологов, патрульных и подразделений тактико-оперативного реагирования, - заверил он.

Напомним, в Днепре футбольные ультрас устроили массовую драку с полицией, есть задержанные и пострадавшие.