Депутат Николаевского облсовета Кормышкин считает, что с помощью альтернативного отопления можно сэкономить миллионы бюджетных средств

Генеральный директор группы компаний ПАЕК, глава партии «Наш Край» в Николаевской области Юрий Кормышкин утверждает, что благодаря альтернативным источникам отопления, которые сегодня являются оптимальным соотношением экономической рентабельности и теплообразующей способности каждый район может экономить миллионы бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«В 2015 году мы запустили в тестовом режиме единый на тот момент в Николаевской области завод по производству пеллет. Тогда еще многие скептически реагировали на такой вид твердотопливного отопления. Сегодня же отопление на пеллетах стало доступнее и на него растет спрос не только благодаря относительной дешевизне сырья, а и теплоотдаче. В ноябре прошлого года силами нашего предприятия «Никтеплосервис», которое находится в Снигиревке, абсолютно бесплатно, мы установили пеллетный котел в Снигиревской ЦРБ. Прошел только один отопительный сезон, но уже сейчас мы можем видеть цифры – более двух миллионов гривен экономии денег налогоплательщиков. Это наглядный пример того, как альтернативное отопление дает возможность сэкономить миллионы бюджетных средств, которые можно потом направить на улучшение материально-технической базы тех же больниц, школ и других учреждений социальной сферы», - сказал Юрий Кормышкин.

Также отмечается, что год назад в Снигиревской Центральной районной больнице была установлена , работающая на экологически чистых источниках энергии – пеллетах, что позволило за прошедший отопительный сезон сэкономить значительную сумму средств из бюджета района.

«Благодаря инвестициям депутат областного совета Юрия Кормышкина и решению власти Снигиревского района о переходе местной больницы на альтернативное отопление было сэкономлено более двух миллионов гривен. Всю зиму здесь работала автоматическая котельная, где сжигались исключительно экологически чистые пеллеты. На ее установку не было потрачено средств из бюджета, и при этом больница сама оплачивает использованное тепло. В результате чего, в сравнении с прошлым годом, заметна крупная экономия», – заявила глава Снигиревской районной госадминистрации Инна Бойко.

О положительных изменениях говорит и главврач Снигиревской центральной районной больницы Николай Коврыга, так как в этом отопительном сезоне во всех корпусах стало значительно теплее. А экономия на топливе получилась благодаря тому, что пеллеты стоят меньше, чем дрова, уголь или другие топливные брикеты.

«Я лично очень доволен переходу на альтернативные источники отопления. Главное: это не только мое мнение, но мнение всего персонала и пациентов. И никто уже не ходит в больницу со своими каминами, одеялами, как это было раньше. Сейчас же в помещениях наблюдается комфортный температурный режим – от 22 до 24 градусов тепла. И это очень эффективно», – отметил Николай Коврыга.

Напомним, что в николаевском интернате запустили новую котельную – глава облсовета поддержала энергосберегающую инициативу.

Также, мэрия Николаева планировала перевести на автономную систему отопления все объекты социальной сферы.