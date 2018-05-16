Депутаты Исаков и Садыков считают, что для ликвидации аварии на Лескова нужно перекрыть канализационный слив

Депутаты Сергей Исаков и Владимир Садыков считают, что для ликвидации аварии на коллектора по улице Лескова необходимо перекрыть канализационный слив.

Об этом стало известно в среду, 16 мая в ходе заседания комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

- Меня волнует канализация и то, что под землей, мы не видим, то что под нами и это самая большая проблема в этом городе. Что коммуникации, что трубы, что водопроводы, что канализация – там ужас. Мы делали («Укравтодор», - ПН) улицу Скороходова и мы достали с канализации чугунную трубу 1903 года. Вопрос – с чего нам нужно начать в этом городе, - заявил Сергей Шульгач.

В частности Шульгач вспомнил аварию на коллекторе по улице Лескова и поинтересовался, чем это может закончиться. При этом, главный архитектор города Андрей Цымбал отметил, что в Николаеве «95% территории это просадочные грунты и могут просесть как улицы, так и жилые дома».

- Еще два-три-пять лет и такие прорывы, как на Лескова, будут везде и не только вода, это будет и канализация, - заявил член комиссии Сергей Исаков.

Сергей Исаков Сергей Шульгач Владимир Садыков

- Как нам сейчас отремонтировать этот коллектор? А я представляю как, нужно перекрыть воду. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на коллектор необходимо перекрыть эту воду. И кому-то нужно принимать такое решение, - сообщил Шульгач.

- Нет, это не возможно, - отметил Исаков.

При этом, у депутата Владимира Садыкова сложилось другое мнение по этому поводу, он предложил перекрыть канализационный слив. Его поддержал Сергей Исаков и добавил, что необходимо также организовать параллельный слив.

Стоит отметить, что вопроса касающегося аварии по улице Лескова в повестке дня не было и депутаты после его обсуждения не принимали никаких решений.

Напомним, что 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лескова окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.

А в четверг, 3 мая, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета проголосовали за выделение 2 миллионов гривен на меры по ликвидации аварии канализационной системы по улице Лескова. При этом на «Николаевводоканале» заявили, что эта сумма не может решить проблему замены.

В частности, гендиректор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко призвал депутатов срочно решить проблему финансирования восстановительных работ разрушенного коллектора на улице Лескова и подчеркнул, что есть два законных пути выхода из ситуации.