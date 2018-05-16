Рада сделала первый шаг к отмене «правки Лозового» в УПК, которая осложняет захоронение умерших

Парламент поддержал за основу законопроект №8116 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оснований проведения экспертизы».

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Документ за основу в первом чтении после нескольких неудачных попыток поддержали 235 депутатов (сначала 223 и 218). В пояснительной записке указано, что 15 декабря 2017 года вступил в силу закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты», которым в УПК были внесены существенные концептуальные изменения. Они вступили в силу через три месяца после вступления в силу данного закона - с 15 марта 2018 года.

«Анализ указанных изменений дает основания утверждать, что они будут иметь большой негативный общественный резонанс. Это объясняется тем, что изменениями устанавливается обязанность следователя обратиться в суд для получения экспертного заключения. Именно указанный долг приведет к усложнению процедуры похорон», - говорится в записке.

Согласно действующей процедуре, когда человек умирает, на место смерти приезжают врачи и следователи. Врач констатирует смерть, а следователь открывает дело по факту смерти и составляет постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы. Только после этого труп вместе с постановлением может быть направлен и принят в морге.

Авторы проекта отмечают, что после внесения изменений экспертиза остается обязательной и может быть проведена только на основании решения суда. При этом можно будет обратиться не в каждый суд, а только по месту юридической регистрации органа досудебного расследования. Суду дается 72 часа на решение данного вопроса, но в этот период тело нельзя будет направить в морг.

«Таким образом, с 15 марта этого года тело умершего должно храниться у родственников не менее 72 часов. Однако, каким образом это будет происходить, закон ответа не дает. Кроме того, отсутствует процедура получения разрешения на захоронение. Поскольку она потребует заключения эксперта из суда, похороны затягиваются на неопределенный срок», - подчеркнули авторы документа.

Проектом предусматривается установить, что экспертиза проводится экспертом по обращению стороны уголовного производства или по поручению следователя судьи или суда, если для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, необходимы специальные знания.

Подчеркнем, что в ходе рассмотрения с голоса нардепом Татьяной Юзьковой была внесена правка, с которой и был проголосован за основу данный документ.

«Мы предлагаем в статье 243 Уголовного кодекса в части третьей исключить последний пункт, который определяет обязательность назначения судебно-медицинской экспертизы при установлении причин смерти», - сказала нардеп.

Напомним, 15 марта вступили в силу «правки Лозового» в УПК. При этом Верховная Рада на вечернем заседании в 15 марта отклонила законопроект №7547, который должен был отменить скандальные поправки в Уголовный процессуальный кодекс, грозящие параличом судебной системы и правоохранительной деятельности.

Ранее в интервью «Преступности.НЕТ» судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко на примерах рассказал, что будет происходить в суд после того, как изменения в УПК Украины вступят в силу.

Отметим, ранее в Национальной полиции сообщали, что после вступления в силу 15 марта изменений в Уголовный процессуальный кодекс и передачи полномочий судам по назначению экспертиз, суды столкнулись с трудностями в вопросе выдачи разрешений на захоронение тел погибших.

Также Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что из-за правок лозового очередь на право подать ходатайство в Печерский суд на проведение обыска растянулась на три месяца.

Как ранее сообщалось, в николаевском морге скопилось 40 тел - суды не успевают выдавать разрешения на экспертизы из-за правок в УПК