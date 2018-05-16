В ВМС при поддержке США планируют до конца года достроить оперативный центр в Очакове

Строительство оперативного центра Военно-морских сил Украины на военно-морской базе в Очакове инженерными подразделениями США планируется завершить к концу 2018 года.

Об этом на запрос УНН ответили в командовании Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

«Инженерные работы по строительству оперативного центра для ВМС ВС Украины, при участии специалистов ВС США, в г. Очаков, Николаевской области еще продолжаются. Планируется завершение строительных работ до конца 2018», - сообщили в командовании ВМС.

Как известно, что строительство в Очакове в Николаевской области оперативного центра для ВМС начали еще в начале августа прошлого года инженерно-строительные части военно-морских сил США. В военно-морских силах тогда объяснили, что морской оперативный центр будет служить как главный планировочный и оперативный центр в ходе предстоящих военных учений, проводимых Украины.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко показал кадры строительства военного городка на территории полигона «Широкий лан» на Николаевщине и пообещал, что работы будут завершены в 2018 году.