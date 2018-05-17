«Активный гражданин - эффективная власть»: в Николаеве прошел региональный семинар, участники которого показали свои проекты изменений в общинах

С 9 по 11 мая в Николаеве проходил трехдневный региональный семинар в рамках образовательного словацко-украинского проекта «Активный гражданин - эффективная власть».

Об этом сообщает автор-составитель семинара Нина Сторчак.

Семинар является одним из этапов реализации международного проекта, который внедряется в течение 2017-2019 годов в партнерстве Центра европейской политики (СЭР, Республика Словакия), четырех областных институтов последипломного педагогического образования, ОО «Мир развития общества» и региональных учебных заведений.

Финансовую поддержку оказывает Словацкое агентство международного сотрудничества по вопросам развития при Министерстве иностранных дел Республики Словакии.

«Проект способствует образованию молодых активных граждан для преодоления таких проблем украинского общества, как слабое развитие гражданского общества, низкая эффективность местного управления и недостаточное внимание к практического обучения в рамках гражданского образования. Современные подходы в таком образовании основываются на том, что она должна поощрять учеников применять гражданские знания в реальной жизни и должна ориентироваться не на повышение экспертных знаний молодежи, а на понимание принципов и способов участия обычного человека в управлении, путей эффективного взаимодействия с властью (прежде всего, местной), на смену роли такого человека со наблюдателя в активного гражданина», - идет речь в сообщении.

По мнению директора Николаевского областного института последипломного педагогического образования Василия Шуляра проект интересен плоскостью внедрения принципов «Новой украинской школы» и обеспечивает сочетание формального и неформального образования в ходе формирования гражданской компетентности учащихся.

Также, интересные инициативы словацких и украинских коллег поддерживал и николаевский нардеп Тарас Кремень, как один из соавторов Закона Украины «Об образовании», подчеркнув важность подготовки образованных и действующих граждан, развивать местную демократию.

«Увлекательными во время семинара были обучение в действии, демократичная атмосфера и успехи учеников в овладении важнейших основ демократического гражданства за такое короткое время. От Камила Сладека, руководителя проекта (Центр европейской политики), молодые граждане получили новое право - «на ошибку», ведь положительный опыт приобретается через попытки, учета своих достижений и упущений», - говорится в сообщении.

Обучение проводилось в тренинговой форме и предусматривало активную и творческую работу участников - воркшопы, обучающие игры, скрайбинг, создание видеоматериалов, проектирование, брейнрайтинг, спид-дейтинг, использование Google-ресурсов для общения и многое другое.

С учениками активно работали как зарубежные тренеры, так и педагоги Николаевщины, которые предварительно прошли обучение по демократическому образованию в Словакии и координируют реализацию данного проекта.

Итогом семинара стали презентации ученическими командами планов по реализации собственных проектов относительно изменений в их общинах, которые они будут реализовывать в течение года. В феврале 2019 пройдет региональный конкурс ученических проектов, из которых будут отобраны два. Они будут соревноваться в следующем этапе конкурса с участием других областей-участниц проекта. Команда победителей будет награждена образовательной поездкой в ​​Словакию.

«Высказанные идеи ученических проектов разнообразны: создание локации для отдыха на побережье реки, сортировка мусора, открытие кинотеатра под открытым небом в сельском парке, воспитание ответственных хозяев собак, преобразования библиотеки в современный пространство для общения жителей общины и тому подобное. При этом остается пространство для творчества, внесения изменений и оптимизации своих идей, поиска единомышленников и учета перспектив», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве под девизом «Думай, дерзай, побеждай!» прошли мотивационные семинары для старшеклассников школ и лицеев.