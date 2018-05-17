Итальянский завод «San Marco» приглашает на презентацию дизайнеров и строителей для совместного сотрудничества

19 мая в самом сердце Николаева, в салоне-магазине «Идеал», расположенном на пересечении улиц Шевченко и Соборная, состоится презентация декоративных штукатурок итальянской марки «SanMarco». Организаторы приглашают мастеров, дизайнеров, прорабов, архитекторов посетить мероприятие с возможностью дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Об этом сообщает представитель итальянского завода «SanMarco» в Николаеве.

«На презентации будет представлено большое количество материалов производства венецианской фирмы из Италии SanMarco и техник их нанесения. Данные штукатурки являются материалами самого высокого качества, с нулевым воздействием на окружающую среду, безопасны как в нанесении, так и в эксплуатации. Итальянские материалы славятся по всему миру как экологически чистый и атмосфероустойчивый продукт. Цены доступны каждому кто делает ремонт. Возможности техник нанесения и оттенки, удивят изысканностью и элегантностью, что гарантирует ноты роскоши и хорошего настроения в интерьере для людей со вкусом», - говорится в сообщении.

Будут представлены декоративные штукатурки, краски, различные грунты и много других интересных заслуживающих Вашего внимания материалов для красивой и качественной отделки как внутри, так и снаружи помещений. Дух и атмосферу Италии вы сможете почувствовать в этот день у нас.

«Салон идеал за 24 года зарекомендовал себя далеко за пределами Николаева и области. Вот как 7 лет мы поставляем шторы и текстиль в испанскую Марбелью. Наша шторная мастерская создаёт отличные интерьеры и дарит нашим клиентам уют и комфорт для счастливой жизни», - говорится в сообщении.

Также в салоне «Идеал» представлены обои известных брендов (Limonta, BN, Marburg, Rasch, Erisman, Casadeco, Caselio, Sirpi и т.д.), шторы от ведущих мировых производителей (Италия, Испания, США, Англия и т.д.), различные элементы декора интерьера (багеты, лепнина, вазы, стабилизированный мох, испанская посуда, коллекционные изделия от Гильермо Форчино) и многое другое.

Ждем вас 19 мая по адресу: улица Шевченко, 64а/3 (угол улицы Соборной), салон-магазин «Идеал». Начало в 10:00.

Дополнительная информация по телефону: 0939776642

e-mail: idealno.nik@gmail.com, официальные сайты: www.salonideal.pro, www.san-marco.info