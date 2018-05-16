«Почти 69% украинцев занимаются самолечением», - Минздрав предложил ограничить рекламу лекарств

Министерство здравоохранения разработало законопроект, который ограничивает рекламу лекарственных средств.

Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Реклама - плохой советчик. Особенно, когда это реклама лекарств, а ее видит не специалист сферы здравоохранения, а человек, который ищет способ легкого и мгновенного выздоровления», - написала она.

Супрун отметила, что в способе и подаче рекламы лекарств Украина очень отстает от стран Запада, где есть четкие правила и нормы, которые позволяют распространять такую рекламу.

«Представьте, более 50% от всего рынка потребленных лекарств в 2017 году составляют лекарства без доказанной клинической эффективности! Из 10 самых популярных препаратов, которые покупали украинские пациенты в прошлом году, только три относятся к категории основных, все остальные - симптоматические и сопутствующие препараты, или такие, которые не имеют достаточной базы эффективности... Хуже всего, что люди, которые их покупали, могли отказаться от действительно необходимого лечения», - отметила она.

По данным Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, от 30% до 50% общего количества рекламы на украинском телевидении - реклама лекарственных препаратов и медицинских изделий.

«Реклама также подпитывает и такое явление, как «лечение по телевизору» и google-терапию. Почти 69% украинцев занимаются самолечением, не обращаясь за помощью к врачам. Последствия, к сожалению, часто являются непоправимыми для здоровья», - добавила Супрун.

«Поэтому наша команда разработала законопроект, который должен установить четкий контроль за содержанием рекламы лекарств. Главная цель - избежать манипулирования информацией о препарате и его свойствах, а также гармонизировать действующее законодательство с нормами ЕС», - пояснила и.о. главы Минздрава.

Она также перечислили несколько основных пунктов законопроекта: ограничение содержания рекламы в соответствии с директивами ЕС: запрет рекламы целительства и нетрадиционной медицины; запрет привлечения к рекламе конкретного препарата известных людей, актеров, изображающих медработников; запрет информации о том, что лекарства предназначены исключительно для лечения детей; содержание рекламы должно соответствовать инструкции по применению лекарственного средства.

Также предусмотрено четкое определение профессиональных медицинских изданий, где разрешена реклама лекарств. Функции контроля и мониторинга будет выполнять Минздрав.

Напомним, ранее Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой. Также глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран. Также Супрун заявила, что флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять. Кроме того Супрун заявила, что украинцам не нужно боятьсясквозняков. Также Супрун сообщила, что электрофорез является устаревшим и вспомогательным средством реабилитации для людей с двигательными нарушениями.