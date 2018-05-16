Президент отозвал законопроект о лишении гражданства за участие в «выборах» в Крыму

Глава государства Петр Порошенко отозвал из парламента свой законопроект № 8297, который предусматривал лишение украинского гражданства за участие в голосовании на «выборах» на территории аннексированного РФ Крыма.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Так, последний этап прохождения документа - проект отозван. Документ отозвали в среду, 16 мая. Причины отзыва неизвестны.

Напомним, в законопроекте Порошенко предлагал парламенту предусмотреть лишение украинского гражданства за участие в «выборах» в аннексированном Россией Крыму. Законопроект № 8297 «О внесении изменений в закон «О гражданстве Украины» относительно усовершенствования отдельных положений» был внесен в парламент 19 апреля и был определен президентом как неотложный.

Отметим, что получение крымчанами гражданства России и участие в выборах было прописано в законопроекте отдельным пунктом.

Планировалось, что получение российского гражданства жителями Крыма в результате противоправных действий оккупационной администрации (российских госорганов и подконтрольных самопровозглашенных органов, узурпировавших власть) не будет считаться добровольным. Однако гражданство будет считаться добровольным и станет основанием для потери гражданства Украины в случае использования избирательного или другого права, предоставляемого иностранным гражданством, что подтверждается данными публичных реестров или официальных изданий и сайтов госорганов или органов местного самоуправления.

Напомним, что Петр Порошенко предложил ужесточить правила получения украинского гражданства.