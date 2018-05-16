Николаевская астрономическая обсерватория пишет письмо Илону Маску с предложением о сотрудничестве

В Николаевской астрономической обсерватории пишут письмо изобретателю Илону Маску с предложением о сотрудничестве.

Об этом NikLIfe рассказал директор обсерватории Александр Шульга.

По его словам, одной из задач обсерватории является отслеживание спутников на орбите Земли, где кроме нескольких сотен «живых» спутников, летает множество обломков от «мертвых». Для избегания их столкновений необходимо знать траекторию движения и положение всех этих тел.

«Николаевцы в этой сфере достигли внушительных результатов – благодаря их разработкам удается отслеживать положения спутника в каждую секунду с точностью до 200 метров. Кроме того,у николаевцев есть «доплеровская» станция (радар), которая наблюдает спутники, выдающие какой-либо радиосигнал», - сообщает издание.

Александр Шульга

Как известно, создатель Tesla и SpaseX Илон Маск уже давно говорит о намерениях вывести на орбиту Земли тысячи спутников для раздачи интернета по всей планете. Именно в этой сфере и предлагают свои услуги ученые из Николаевской обсерватории. По словам директора, они могут обеспечить постоянное отслеживание каждого его спутника.

— Вот Маск говорит, что мы запустим тысячу спутников. Мы сейчас пишем ему письмо: запусти спутники, но поставь туда «свисток» пять Ватт, максимум десять. Они бы все время свистели и тогда мы вам гарантируем, что независимо от других систем наблюдения, мы вам будем выдавать постоянно орбитальное положение ваших спутников, – рассказал Шульга.

Отмечается, что также Николаевская обсерватория ведет переговоры с Бразилией относительно расположения системы отслеживания спутников на экваторе – тогда точность определения достигнет уже 100 метров.

Ранее сообщалось, что основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Instagram опубликовал снимок основной части межпланетного корабля BFR (Big Falcon Rocket). Для того чтобы пользователи соцсети смогли оценить масштаб, рядом с частью ракеты бизнесмен припарковал электрокар Tesla Model 3.