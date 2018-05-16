На три месяца отряд николаевских полицейских отправился «на стажировку» в Донецкую область

В среду, 16 мая отряд из 14 николаевских правоохранителей отправились поддерживать общественный порядок и защищать права граждан на территории Донецкой области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, правоохранители в течение трех месяцев будут выполнять свой профессиональный и гражданский долг: обеспечивать правопорядок во время патрулирования и дежурств на блокпостах, будут сторожить объекты жизнеобеспечения населенных пунктов и осуществлять другие антитеррористические мероприятия.

«Представители служб и подразделений Главного управления Науполиции в Николаевской области, которые не проходили аттестацию или были уволены со службы из полиции за служебного несоответствия, но в дальнейшем были восстановлены в судебном порядке или приняты на службу в полицию в установленном законом порядке вошли в состав отряда на стажировку», - говорится в сообщении.

Перед выездом правоохранителям провели инструктаж начальник управления кадрового обеспечения полковник полиции Алексей Попков и начальник отдела профессионального обучения подполковник полиции Александр Мицик, выразив пожелание полицейским с честью выполнять свои служебные обязанности и через три месяца вернуться.

После короткого прощания с родными, друзьями и коллегами возле Дворца культуры ГУНП в Николаевской области, отряд полицейских отправился в командировку.

Напомним, что спецназовцы из батальона «Николаев» отправились на ротацию в зону АТО.