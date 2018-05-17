В Николаеве провели в последний путь офицера морской пехоты Александра Конотопенко

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В четверг, 17 мая, в Николаеве провели в последний путь офицера морской пехоты Александра Конотопенко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ»

Напомним, Александр Конотопенко боролся с онкологическим заболеванием. Он умер 16 мая

Прощание проходило на плацу в воинской части, где служил Конотопенко. Почтить память и провести в последний путь пришли сослуживцы офицера, друзья и родственники. Также проститься с офицером морской пехоты пришел командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, исполняющий обязанности главы ОГА Вячеслав Бонь, мэр Николаева Александр Сенкевич, вице-мэр Юрий Степанец, депутат Николаевского облсовета Анатолий Катрич и другие представители власти.

Слева на право: Анатолий Катрич, Юрий Степанец, Александр Сенкевич, Вячеслав бонь, Игорь Воронченко

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко

Напомним,ранее в Николаеве провели в последний путь 22-летнего десантника, погибшего в зоне АТО.

Алексей Дроздов

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русскийобщество