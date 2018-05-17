Зоопар Дрогобича передал в Николаев новых животных - среди них молодой самец альпака

В среду, 16 мая, в Николаевский зоопарк по обмену привезли новых животных.

Об этом сообщает на странице зоопарка в Facebook.

Так, зоопарк «Лимпопо» из города Дрогобыч передал в Николаев троих самцов и три самки сурикат, самца и самку саймири, а также самца и самку соломонского какаду. В ответ Николаевский зоопарк передал им самца и самку двугорбого верблюда, самку кинкажу и молодого даурского журавля.

Также директор «Лимпопо», услышав о гибели семейства альпак, передал Николаевскому зоопарку в дар молодого самца этого вида. Сейчас всех новоприбывших животных поставили на карантин, и посетители зоопарка смогут их увидеть через месяц после окончания карантинирования.

Напомним, что ранее в Николаеве стая бездомных собак проникла на территорию зоопарка и загрызла четыре альпака.