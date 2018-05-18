Где в Николаеве съесть сочный стейк и запить крафтовым пивом? Конечно в «OmertA»!

«OmertA» - не так давно появившийся на карте города Николаева ресторан-паб, который находится на пересечении улиц Колодезной и 3-й Слободской.

Если Вы устали от традиционных снеков и сосисок в тесте которые, как правило, предлагают в качестве «еды» в пабах, если Вы хотите попробовать как сочетается шикарно приготовленный кусок мяса с бутылочкой любимого пенного напитка - добро пожаловать в OmertA!

И если в вопросах приготовления стейков и нежнейших ребрышек с хрустящей медовой корочкой мы уже можем давать мастер-классы, то крафтовое пиво, являясь новинкой нашего меню, просто нуждается в Вашей дегустации и оценке! Именно так! Мы собираем Ваши отзывы чтобы в будущем радовать вас только лучшими сортами пива!

Итак, список претендентов на этой неделе:

Имбирный эль

Плотность 12,5

Крепость 4,5 %

Горечь 22 IBU

Легкий золотистый эль с добавлением пшеничного и карамельного солода, семян кориандра и, разумеется, свежего имбиря.

Milkshake IPA

Плотность 13

Крепость 4,5%

Горечь 25 IBU

Индийский светлый эль в стиле милкшейк сварен на груше, маракуйе и австралийском хмеле нового урожая. Из интересных особенностей этого пива – осадок как у сока с мякотью, нежнейший аромат и приятная сладость.

Бельгийский пшеничный светлый эль

Плотность 12

Крепость 3,5 %

Горечь 15 IBU

Эль верхового брожения из смеси пшеничного и ячменного солода и, что весьма неожиданно, овсяной крупы для шелковистости вкуса и поддержания характерной мутности, которая является отличительной чертой любого вита. Ему присущи едва заметная горечь, пряный привкус и легкие карамельные ноты.

Янтарный эль

Плотность 14

Крепость 5%

Горечь 55 IBU

Самый мужской представитель в представленной линейке по горечи. С долгим послевкусьем.

Бельгийский темный крепкий эль

Плотность 16

Крепость 8%

Горечь 15 IBU

Для ценителей сурового и крепкого пива! С характерным насыщенным красным цветом и ароматом травяного луга.

Кстати, все пиво нефильтрованное, с дображиванием в бутылке, так что, если увидите осадок на дне - не переживайте, так и было задумано :)

Как нас найти:

Бронь столиков и любые другие вопросы: 0503763535 и 0633763535