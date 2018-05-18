Где в Николаеве съесть сочный стейк и запить крафтовым пивом? Конечно в «OmertA»!

«OmertA» - не так давно появившийся на карте города Николаева ресторан-паб, который находится на пересечении улиц Колодезной и 3-й Слободской.
Если Вы устали от традиционных снеков и сосисок в тесте которые, как правило, предлагают в качестве «еды» в пабах, если Вы хотите попробовать как сочетается шикарно приготовленный кусок мяса с бутылочкой любимого пенного напитка - добро пожаловать в OmertA!
И если в вопросах приготовления стейков и нежнейших ребрышек с хрустящей медовой корочкой мы уже можем давать мастер-классы, то крафтовое пиво, являясь новинкой нашего меню, просто нуждается в Вашей дегустации и оценке! Именно так! Мы собираем Ваши отзывы чтобы в будущем радовать вас только лучшими сортами пива!
Итак, список претендентов на этой неделе:
Имбирный эль
Плотность 12,5
Крепость 4,5 %
Горечь 22 IBU
Легкий золотистый эль с добавлением пшеничного и карамельного солода, семян кориандра и, разумеется, свежего имбиря.
Milkshake IPA
Плотность 13
Крепость 4,5%
Горечь 25 IBU
Индийский светлый эль в стиле милкшейк сварен на груше, маракуйе и австралийском хмеле нового урожая. Из интересных особенностей этого пива – осадок как у сока с мякотью, нежнейший аромат и приятная сладость.
Бельгийский пшеничный светлый эль
Плотность 12
Крепость 3,5 %
Горечь 15 IBU
Эль верхового брожения из смеси пшеничного и ячменного солода и, что весьма неожиданно, овсяной крупы для шелковистости вкуса и поддержания характерной мутности, которая является отличительной чертой любого вита. Ему присущи едва заметная горечь, пряный привкус и легкие карамельные ноты.
Янтарный эль
Плотность 14
Крепость 5%
Горечь 55 IBU
Самый мужской представитель в представленной линейке по горечи. С долгим послевкусьем.
Бельгийский темный крепкий эль
Плотность 16
Крепость 8%
Горечь 15 IBU
Для ценителей сурового и крепкого пива! С характерным насыщенным красным цветом и ароматом травяного луга.
Кстати, все пиво нефильтрованное, с дображиванием в бутылке, так что, если увидите осадок на дне - не переживайте, так и было задумано :)
Как нас найти:
Бронь столиков и любые другие вопросы: 0503763535 и 0633763535