«Пришло время для перезагрузки», – нардеп Вадатурский поддержал оппонента Будака на выборах ректора николаевского педуниверситета

Андрей Вадатурский Народный депутат Украины Андрей Вадатурский высказал мнение, что Валерию Будаку нужно уступить место ректора ННУ имени Сухомлинского заведующей кафедрой украинского языка и литературы университета Оксане Филатовой, которая вышла вместе с ним во второй тур.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

Напомним, во второй тур выборов ректора Николаевского национального университета имени Сухомлинского вышли действующий ректор Валерий Будак и Оксана Филатова. Голосование состоится 23 мая.

По мнению Вадатурского, «нужно приложить максимум усилий, чтобы ННУ имени В. А. Сухомлинского стал базовым вузом, в который охотно приезжала бы на обучение перспективная и активная молодежь» и «одним из шагов к этой цели может стать второй тур выборов ректора».

«От себя хочу поблагодарить Валерия Дмитриевича за то, что сохранил. Но считаю, что настало время для перезагрузки. И в первую очередь с его стороны было бы уместно сегодня дать возможность и помочь новому человеку начать новую страницу истории вуза. Нужно уметь передавать полномочия и радоваться, если у других получается», – написал Вадатурский.

«Отмечу, что вопрос не в банальной смене одного лица на другое, нет. В программе Оксаны Филатовой на самом деле реальные и конструктивные пункты – создание наблюдательного совета, разграничение функций ректора и ученого совета, привлечение инвестиций и грантов. И только совместная работа, постоянное самосовершенствование и воплощение новых идей может принести желаемый результат. Успехов!» – резюмировал народный депутат.

Напомним, корреспондентов «Преступности.НЕТ» не допустили на процедуру подсчета голосов в первом туре выборов.