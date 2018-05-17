Верховная Рада приняла закон, который позволит после смерти человека трансплантировать его органы

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2386а-1, которым предлагается разрешить трансплантацию органов после смерти человека, заранее предоставившего письменное согласие на это. «За» проголосовали 255 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Предлагается установить, что после дачи письменного согласия человеку будут предоставлять карту потенциального донора, а информацию о нем будут вносить в Единую государственную информационную систему трансплантации. Отмечается, что информация будет конфиденциальной.

«При этом предлагается предусмотреть, что заявление о предоставлении разрешения на трансплантацию может быть отозвано заявителем. Предусматривается, что при каждом учреждении здравоохранения (аккредитованном министерством) будут созданы специализированные объединения трансплантологии, а также будет введено обязательное функционирование в этих заведениях этических комитетов», - говорится в сообщении.

Также в документе указывается, что нарушения установленного законом порядка трансплантации органов и других анатомических материалов человека и животного будет наказываться штрафом до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать должности и заниматься соответствующей деятельностью на срок до 3 лет или без такого.

«Изъятие у человека путем принуждения или обмана органов с целью трансплантации будет наказываться лишением свободы до 5 лет. За те же действия, совершенные в отношении лица в беспомощном состоянии или в материальной или другой зависимости, предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 7 лет», - подчеркивается в статье.

В то же время документом предусматривается, что за незаконную торговлю органами и другими анатомическими материалами будут наказывать лишением свободы на срок 5 лет. Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или участие в транснациональных организациях, занимающихся такой деятельностью, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отмечается, что ко второму чтению редакция смягчила большинство видов наказаний.

«В частности, нарушение установленного законом порядка трансплантации органов и других анатомических материалов человека и животного в редакции первого чтения предлагалось наказывать штрафом от 100 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. А незаконную торговлю органами и другими анатомическими материалами по предварительному сговору группой лиц, или участие в транснациональных организациях, занимающихся такой деятельностью, предлагали наказывать лишением свободы на срок от 8 до 12 лет», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что большинство нардепов от Николаевщины также поддержали законопроект, кроме Александра Жолобецкого, Аркадия Корнацкого и Андрея Вадатурского, которые не голосовали.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали группу злоумышленников, которые вербовали несовершеннолетних для незаконной трансплантации органов в Россию.