Судья, арестовавшая Казимирова, написала заявление в военную прокуратуру из-за вмешательства в ее деятельность - открыто уголовного производство

Военная прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство по факту вмешательства в деятельность работы судьи Центрального районного суда Николаева Светланы Скрипченко, которая арестовала скандально известного Казимирова.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в военной прокуратуре.

Как известно, 5 мая судья Свтелана Скрипченко арестовала Казимирова с возможностью внесения залога в размере 650 тысяч гривен. После этого она обратилась к Генеральному прокурору Украины из-за вмешательства в ее работу, поскольку сотрудники полиции передали решение суда, в котором говорилось, что она отказала следователю Следственного отдела ГУ НП в Нколаевской области в проведении обыска у Казимирова, третьему лицу, которое в последствии опубликовало его в соцсетях, тем самым «дискредитируя» судебный орган. Кроме того он на своей странице в Facebook разместил пост, в котором, по мнению Скрипченко, был призыв к открытому вмешательству в работу суда.

По словам собеседника, судья Светлана Скрипченко написала заявление в военную прокуратуру по факту вмешательства в ее деятельность, в результате чего было открыто уголовное производство по статье 376 Уголовного Кодекса Украины («Вмешательство в деятельность судебных органов»). Расследовать его будет Служба безопасности Украины в Николаевской области.

На своей странице в Facebook Денис Жело, который публиковал посты вышеуказанного содержания, в связи с которыми Скрипченко обратилась к Генпрокурору, заявил, что его на 17 мая вызвали для дачи показаний в СБУ.

На данный момент в Центральном райсуде Николаева данную ситуацию не комментируют.

Напомним, что ранее глава Центрального районного суда города Николаева Галина Подзигун направила в адрес председателя Высшего совета правосудия, председателя Совета судей Украины, Генерального прокурора Украины сообщение о вмешательстве сотрудников прокуратуры Николаевской области в деятельность суда.

Однако Высший совет правосудия отказал Галине Подзигун в принятии мер касательно обеспечения независимости судей и авторитета правосудия.

Также напомним, что Центральный районный суд обвинил сотрудников прокуратуры и полиции во вмешательстве в работу их учреждения. Как отметил судья Центрального райсуда Владимир Алейников, сотрудники прокуратуры Николаевской области, следственного управления Главного управления Нацполиции области и специалист Николаевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД вошли в здание суда под поводом проверки его работы.