«Антинародный зонинг - Вон!» - на сессии в николаевском горсовете активист Деревянко устроил балаган при попытке выступить с трибуны

В четверг, 17 мая во время сессии Николаевского горсовета активист Игорь Деревянко вышел к трибуне и требовал дать ему слово по поводу «антинародного зонинга».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Стоит отметить, что перед началом сессии активист выходил к президиуму и мэр Александр Сенкевич пообещал дать ему слово. Однако, после награждения николаевских спортсменов и выступления самого мэра, Деревянко не стал ждать разрешения Сенкевича и вырвался на трибуну.

Сенкевич пытался напомнить ему о том, что даст слово когда представиться возможность и попросил активиста вести себя культурно.

- В этом зале должен быть порядок. Я уже сказал, на правах председательствующего я дам вам возможность выступить. Если вы хотите, чтобы вас не услышали, вы можете это делать сейчас, но я призываю вас занять место в сессионном зале, я обязательно дам вам слово, - говорил мэр.

Однако, Игорь Деревянко не слушал мэра и требовал дать ему две минуты, а когда ему выключили микрофон - вышел на президиум и продолжил. После чего к нему подошел представитель полиции и пытался успокоить его и вывести из зала. При этом Сенкевич просил не трогать активиста Деревянко и оставить его в покое.

- Я уверен, что этот человек не представляет николаевцев, потому что они образованные, культурные люди. И если он представляет николаевцев, то должен выслушать городского голову, занять место в зале и я ему дам слово, - отметил он и позже добавил, что не даст ему слово, так как тот исчерпал свой шанс.

В итоге активист все-таки ушел в конец зала с криками «Антинародный зонинг - Вон!».

Стоит отметить, что перед начало сессии в холле Деревянко с другими людьми стояли с транспарантами против принятия Плана зонирования.

Напомним, что ранее в своем блоге на «Преступности.НЕТ» Деревянко обращался к Сенкевичу с просьбой отозвать кассацию по антинародному зонированию.