Мэр Сенкевич заявил, что назначит новым директором департамента финансов Николаевского горсовета Веру Святелик

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Александр Сенкевич
Мэр Николаева Александр Сенкевич назначит новым директором департамента финансов начальника отдела социальной сферы Веру Святелик.

Такое заявление он сделал в четверг, 17 мая, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета.

Так, мэр выступил с тем, что заместитель городского головы не должен выполнять обязанности директора департамента и сообщил о назначении Святелик.

- Я доверяю ей эту позицию, пока не найду другого подходящего человека или она не покинет здание мэрии, - сказал он.

Также он отметил, что Святелик работает в департаменте финансов с 1995 года.

Напомним, что в четверг, 17 мая, депутаты Николаевского городского совета собрались на 36-ю сессию

Людмила Жерновская

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русскийобщество