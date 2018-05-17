Мэр Сенкевич заявил, что назначит новым директором департамента финансов Николаевского горсовета Веру Святелик

Александр Сенкевич Мэр Николаева Александр Сенкевич назначит новым директором департамента финансов начальника отдела социальной сферы Веру Святелик.

Такое заявление он сделал в четверг, 17 мая, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета.

Так, мэр выступил с тем, что заместитель городского головы не должен выполнять обязанности директора департамента и сообщил о назначении Святелик.

- Я доверяю ей эту позицию, пока не найду другого подходящего человека или она не покинет здание мэрии, - сказал он.

Также он отметил, что Святелик работает в департаменте финансов с 1995 года.

Напомним, что в четверг, 17 мая, депутаты Николаевского городского совета собрались на 36-ю сессию.