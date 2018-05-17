Визит Марины Порошенко в Николаев: Под ОГА уже дежурят полицейские, медики и взрывотехники

В четверг, 17 мая, в Николаеве с рабочим визитом приезжает жена Президента Украины Марина Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из Николаевской ОГА, где ожидают Первую леди Украины.

Как сообщалось, в Николаеве Марина Порошенко и исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь подпишут Меморандум о присоединении области к всеукраинскому проекту Фонда Порошенко «Инклюзивное образование - уровень сознания нации».

В ходе визита Первая леди также проведет совещание с председателями районных советов, ОТГ и городскими головами по созданию сети инклюзивных ресурсных центров - с 17 ИРЦ.

Также в рамках рабочей поездки супруга Петра Порошенко откроет театральный фестиваль «Мельпомена на Николаевщине» в рамках ХХ Международного театрального фестиваля «Мельпомена Таврии», который будет принимать 20 коллективов из Украины, Грузии, Израиля, Молдовы, Беларуси, Португалии и Литвы.

Информация постоянно обновляется:

14:56 В малом зале ОГА Марину Порошенко уже ждут главы РГА и мэры городов Николаевской области.

14:45 У здания Николаевской ОГА находятся сотрудники полиции, медики и также взрывотехническая служба. Приезд Первой леди ожидается после 15:00.