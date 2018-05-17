«Соколову неудобны депутаты, которые имеют свое мнение», – член фракции «Батьківщина» в Николаевском облсовете

Татьяна Полищук Депутат Николаевского областного совета Татьяна Полищук заявила, что главе фракции ВО «Батьківщина» Михаилу Соколову неудобны депутаты, которые имеют свое мнение.

Об этом он написала на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что Бюро Николаевской областной партийной организации ВО «Батьківщина» инициировало вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Николаевского облсовета Александра Бондаря и Татьяны Полищук.

«Здесь все очевидно, даже комментарии излишни. Когда «Батьківщина» шла на выборы, то получила директиву, чтобы волонтеры были в кандидатах. Но видимо никто не рассчитывал видеть нас в депутатах. Ну Соколову (Михаил Соколов, руководитель Николаевской областной парторганизации ВО «Батьківщина» и одноименной фракции в Николаевском облсовете, – ПН) не удобны депутаты, которые не спонсируют, например, содержание огромного офиса, да и вообще, имеют собственное мнение. Помним, когда избирательная комиссия игнорировала все законы по указанию, вероятно не рядовых членов «Батьківщини», а на апелляцию подала партия против СВОЕГО кандидата! Сейчас все логично. После попыток «договориться» ничего не получилось. Теперь «ідьом другім путьом, таварісчі...». Если оценивать депутатскую деятельность в области за этот период, то еще можем с некоторыми «померяться» сделанными делами и присутствием на сессиях», – написала Полищук.

Стоит отметить, что глава фракции ВО «Батьківщина» в облсовете Михаил Соколов был одним из фигурантов дела по взятке, которую вменяют экс-главе ОГА Николаю Романчуку. Однако, несмотря на то, что у него были проведены обыски, по непонятным причинам, исчезла из материалов уголовного производства. Кроме того, некоторые депутаты прямо указывали, что этот вопрос лоббировали среди депутатского корпуса Соколов и Левченко. Также добавим, что в суде были обнародованы телефонные разговоры Михаила Соколова с коллегой, в которых он заявил, что Максима Гламаздина на него вывел тогдашний председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков.