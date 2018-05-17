Николаевцы грозятся перекрыть дороги, если депутаты горсовета быстро не решат вопрос с аварийным коллектором на улице Лескова

Жители нескольких улиц Николаева, которые страдают от аварии на канализационном коллекторе по улице Лескова, готовы перекрыть трассы, а также дойти до Президента Украины, если депутаты Николаевского горсовета в кратчайшие сроки не решат вопрос с коллектором.

Об этом в ходе сессии в Николаевском горсовете заявила жительница Николаева Нина Шевченко.

По словам женщины, если депутаты не решат в кратчайшие сроки проблему с коллектором, горожане перекроют трассы и обратятся к главе государства с требованием обратить на них внимание и помочь им в этой проблеме.

- К вам обращаются жители Даля, а также Лесковой, Пролетарской, Новосельской и так далее. Исходя из услышанного я только сегодня узнала что эту ситуацию признали чрезвычайной. До сегодня она не была чрезвычайной - две недели мы утопали, ведрами вынимали с этих канализаций - не с Лесковой, а Даля... Нас настолько затопило, что я не пользовалась туалетом две недели... Вы кушаете каждый день и испражняетесь каждый день, а я на горшочек и выношу это в огород, потому что канализацией я пользоваться не могу очень давно, а я плачу каждый месяц, - обратилась к депутатам Нина Шевченко.

Также, она отметила, что работники вместо того, чтобы ликвидировать аварию занимаются своими делами.

- Ликвидация по аварии, да они ведутся, но каким образом? Сейчас я услышала, что эти бригады то, то и то делали, но после чего? 30 числа никто не хотел палец об палец ударить, люди вышли и с полицией дрались, вы это знаете? Нет! Сейчас отчитываются, что эти бригады работают, а они играют в домино, они спят за рулем. Стоит рабочий трактор, в субботу и воскресенье никого вообще нет. Приходи и забирай на металлолом, забирайте трактора.... а мы работаем, мы делаем, - возмутилась местная жительница.

Также она передала требования жителей нескольких улиц, которые больше всего пострадали от аварии и пригрозила, что в случае бездействия местных властей люди будут перекрывать дороги.

- Вы понимаете, что город на взрыве? Об улице Даля, я заявляла очень давно... Когда мы будем делать как для Господа: один раз и правильно? Ребята, опомнитесь, где мы живем. Мы живем в 21 веке. Жители улицы Даля, Лескова, Скороходова, Сидорчука, Новосельской требуют решить ситуацию немедленно! Здесь и сейчас! Иначе мы будем принимать кардинальные меры вплоть до перекрытия трасс государственного и международного значения. Мы найдем, где будет Порошенко, где будет его жена, и мы встретимся с ними, - заявила Нина Шевченко.

Стоит отметить, что мэр Александр Сенкевич собирает в пятницу, 18 мая внеочередную сессию, чтобы увеличить резервный фонд - это поможет быстрее ликвидировать аварию на улице Лескова.

Как известно, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лескова окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.

А в четверг, 3 мая, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета проголосовали за выделение 2 миллионов гривен на меры по ликвидации аварии канализационной системы по улице Лескова. При этом на «Николаевводоканале» заявили, что эта сумма не может решить проблему замены.

В частности, гендиректор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко призвал депутатов срочно решить проблему финансирования восстановительных работ разрушенного коллектора на улице Лескова и подчеркнул, что есть два законных пути выхода из ситуации.