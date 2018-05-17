Депутаты Николаевского горсовета утвердили новый зонинг территории города

Депутаты Николаевского городского совета утвердили План зонирования территории города Николаева.

Об этом стало известно в четверг, 17 мая во время заседания 36-й сессии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Перед принятием решения, главный архитектор города Николаева Александр Цымбал объяснил депутатам, что план зонирования предлагается принять без спорных зон.

- Этим решением вы можете исправить те недостатки, которые были допущены в 2016 году, - отметил Цымбал.

Заслушав перечень улиц, которые противоречат Генплану города Николаева, глава фракции «БПП» в Николаевском городском совете Елена Киселева призвала коллег поддержать этот проект решения.

Елена Киселева - Я возьму на себя ответственность и объясню почему городу Николаеву нужен зонинг. Первое, начнем с деребана зеленых зон... регулирование градостроительных и земельных отношений совершать исключительно в соответствии с Генпланом. Перевожу в доступную речь, ни о каких отводах земельных участках в зеленых зонах речи быть не может. Действующее законодательство предусматривает только аукционный отвод земель, - сообщила Киселева.

Также, она отметила, что зонинг важен не только в земельных отношений, но и в экономическом плане:

- У нас остановлен бюджетный процесс. Сегодня не реконструкции, ни капитальные ремонты, ни строительства не могут осуществляться в Николаеве за бюджетные деньги. Потому что изначально нужно получить такой документ, как градостроительные условия и ограничения. Довожу до вашего сведения, по состоянию на текущую дату мая только один субъект – бюджетный распорядитель обратился за получением градостроительных условий. Это для реконструкции стадиона «Юность». Я предполагаю, что при всем желании управление архитектуры даст им вежливый отказ. Потому что, оно сегодня лишено возможности выдавать градостроительные условия... Если у нас не будет хоть какого-то зоннинга, который исключил все возможные инсинуации в части возможного злоупотребления, у нас с вами не будет выполнения бюджета этого года, - сказала депутат.

При этом она заявила, что депутаты нынешней каденции не принимали документы, которые бы разрешали застройки зеленых зон.

Также, Игорь Концевой председатель депутатской комиссии по вопросам градостроения, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии отметил, что комиссия утвердила данный вопрос, так как были учтены все ошибки и замечания и призвал всех голосовать.

В свою очередь, депутат Татьяна Суслова, просила не поддерживать новый зонинг, так как по ее мнению данный документ еще не доработан:

- В документе очень много ошибок... Я призываю вас, давайте доработаем этот документ до хорошего качества, чтобы сберечь экологию нашего города. Это важно для нас с вами и детей, - отметила она.

- Документ сырой на сегодняшний день. Не хочется, чтоб через месяц его снова обжаловали в суде. Предлагаю его снять и доработать, - поддержал коллегу оппозиционный Олег Солтыс.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратил внимание, что если будет продолжаться блокирование зонинга, то на округах нельзя будет использовать бюджетные деньги на ремонты и строительство социальных объектов.

В итоге данный вопрос поддержали 28 депутатов. После чего в сессионном зале присутствующие закричали «Ура» и начали аплодировать. При этом Сенкевич отметил, что сам за принятие зонинга сегодня не голосовал.

Напомним, что Одесский апелляционный административный суд оставил без изменений постановление Николаевского окружного административного суда, которым признан незаконным план зонирования территории Николаева. Из-за чего Николаевский городской совет с 30 января не мог передавать землю в пользование или собственность.