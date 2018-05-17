В центре Николаева ближайшие четыре дня будет проходить ремонт дорожного покрытия на улице Пушкинской

Фото из открытых источников Начиная с пятницы, 18 мая, на улице Пушкинской по заказу Службы автодорог в Николаевской области будет проходить ремонт дорожного покрытия.

Об этом сообщает САД в Николаевской области.

«Служба автомобильных дорог в Николаевской области информирует участников дорожного движения о начале проведения работ по ремонту покрытия в местах, где имеются выбоины, колдобины и другие разрушения дорожного покрытия на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск», км 134 + 394 - 134 + 981 (улица Пушкинская, непосредственно на перекрестках с улицами Спасская, Никольская и Адмиральская)», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что ремонтные работы будут проводиться в период с 18 по 21 мая.

«Служба автомобильных дорог в Николаевской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными в местах проведения дорожных работ, обращать внимание на выбор маршрутного движения собственных транспортных средств во избежание заторов, неуклонно придерживаться допустимых скоростных режимов и правил дорожного движения», – резюмировали в ведомстве.

Напомним, в Службе автомобильных дорог в Николаевской области планируют до конца июля текущего года завершить ремонтные работы на дороге общего пользования государственного значения Т-15-08 (Калиновка-Снигиревка).