Из-за украинских заробитчан Литва вводит квоты на иностранных работников

Литовское правительство установит квоты на некоторые профессии на иностранных работников из-за трудовой иммиграции из Украины.

Об этом заявил вице-канцлер Дейвидас Матуленис, передает «Интерфакс-Украина».

- Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила, — сказал он.

Вице-канцлер сообщил, что в данный момент вопрос актуален, поскольку в Литве становится все больше строителей и водителей из Украины. Только в прошлом году вид на жительство или рабочую визу получили 34.5 тысяч иностранцев, из которых 20 тысяч были украинцами.

Сообщается, что квоты не будут распространяться на высококвалифицированных специалистов.

В свою очередь президент ассоциации автоперевозчиков Эрландас Микенас считает, что квоты для иностранцев могут создать угрозу для бизнеса.

- Квоты могут иногда ограничивать количество работников, принимаемых транспортными компаниями в срочном порядке. Сектор автодорожного транспорта очень динамичный, требует быстрой адаптации участников рынка к изменению рыночных условий, — сказал Микенас.

Помимо того, по словам вице-канцлера Матулениса, власти намерены составить список компаний, которые занимаются выдачей видов на жительство и национальных многоразовых виз.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские заробитчане на втором месте по влиянию на экономику Польши.