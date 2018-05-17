Прокуратура Николаевской области подала в суд иск о признании недействительным решение облсовета «по русскому языку»

В четверг, 17 мая, прокуратура Николаевской области обратилась в Николаевский окружной административный суд с иском о признании недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве напоминают, что в соответствии со статьей 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык.

«В то же время, Конституционным судом Украины в феврале текущего года указанный закон признан не соответствующим Конституции Украины. Решения и заключения, принятые Конституционным Судом Украины, являются обязательными и окончательными. Решением областного совета в 2012 году с целью реализации Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» признано, что на территории Николаевской области наряду с украинским языком как государственным действует русский язык как региональный и к ней применяются меры, направленные на использование региональных языков», - говорится в сообщении.

В связи с тем, что областной совет до сих пор не принял меры к приведению решения в соответствие с действующим законодательством, прокуратура обратилась в суд.

Напомним, 12 апреля, депутаты Николаевского облсовета не смогли отменить решение «О реализации требований Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в Николаевской области», принятое в сентябре 2012 года областным советом, согласно которому русскому языку присваивался статус регионального.

После чего глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что снова внесёт в повестку сессии вопрос об отмене решения о предоставлении русскому языку статуса регионального. А глава Николаевской областной организации партии «Свобода» Демид Губский направил обращение прокурору Николаевской области Тарасу Дунасу о том, что депутаты саботируют и пренебрегают законами Украины, поскольку на сессии областного совета 12 апреля они не отменили решение о статусе русского языка как регионального.