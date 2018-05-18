На Донбассе от взрыва гранаты погиб командир батальона боевиков ДНР «Мамай»

Олег Мамиев В пятницу, 18 мая, на Донбассе погиб так называемый командир батальона боевиков «Пятнашка» Олег Мамиев, позывной «Мамай». Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский писатель и заместитель командира одного из батальонов группировки «ДНР» Захар Прилепин. По словам Прилепина, над головой Мамая разорвалась граната из автоматического гранатомета.

«Только что на Промке погиб командир легендарной «Пятнашки» Олег Мамиев, позывной Мамай. АГС над головой. «Пятнашка» - с нашего полка спецназа, где всего четыре батальона. (На должности комбата он сменил Абхаза; да, того самого). Батальон «Пятнашка», наряду со «Спартой» и «Сомали» - всегда был одним из самых яростных и профессиональных подразделений в нашей армии. «Пятнашка» славилась при Абхаза и осталась на высоте при Мамае. Отличный мужик, настоящий воин. Помню его только как профи и аномально спокойного человека», - говорится в сообщении.

Также он написал, что Мамиев участвовал в войне с самого её начала и что памятник ему «и всей братве» поставят в России и Украине.

«Как сказал Батя на похоронах Гиви: «Мы и мёртвые к вам придём». На место каждого павшего встанут десять живых. Памятники Мотору, Гиви и Мамаю, и всей братве будут стоять в России и на Украине. Олег Мамиев - из Северной Осетии родом. Прощание будет здесь, в ДНР. Похороны будут там. Да, это русский мир. Сейчас твари будут ликовать. Прежде чем ликовать, твари - помните: наши комбаты погибают в бою, или гибнут от рук ваших диверсантов, после пяти, а то и десяти ранений, полученных в боях. А ваши комбаты сидят в Раде и треплют языками. Учтите эту разницу, твари, прежде чем танцевать», - написал Прилепин.

Напомним, что в 2015 году на территории отдельных районов Луганской области погибли или были убиты несколько известных боевиков "ЛНР", которые не подчинялись главарю "ЛНР" Игорю Плотницкому. 1 января 2015 года в Луганской области ЛНР-овцами был ликвидирован боевик Александр Беднов (Бетмен), в конце января - комендант Первомайска Евгений Ищенко (Малыш). 28 февраля 2015 года они захватили в плен коменданта Красного Луча Сергея Косогорова (Косогор).

23 мая 2015 года был убит один из полевых командиров "ЛНР" Алексей Мозговой, чей джип расстреляли из стрелкового оружия. В середине декабря того же года был убит командир казачьего полка "народной милиции ЛНР" Павел Дремов. 16 октября 2016 года был ликвидирован террорист "ДНР" Моторола - его взорвали в лифте в Донецке.

В январе в 2017 года в Москве умер первый главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов. его жена заявила, что Болотова могли отравить.

А 4 февраля 2017 года в оккупированном Луганске неизвестные взорвали автомобиль, в котором передвигался главарь так называемой «народной милиции» террористической «ЛНР» Олег Анащенко.

8 февраля 2017 года в Донецке взорвали командира подразделения боевиков «ДНР» «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви».