В зоне проведения ООС погиб матрос 36-й морской пехоты

В среду, 16 мая на Донбассе погиб матрос 36-й Отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Рудь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Назар Приходько.

«Погиб на фронтах Национально-освободительной войны 16.05.2018 у Талаковка на Мариупольском направлении. Ему было 20 ...», - говорится в сообщении.

По информации «Цензор.НЕТ» морпеха похоронят в пятницу, 18 мая, в Михайловском соборе города Житомир, в 14.00 начнется церемония прощания с Дмитрием Сергеевичем Рудем.

При этом, в пресс-службе бригады отметили, что Рудь умер около 16:20 часов, «в результате обстрела позиций наших защитников, от враждебного РПГ».

Напомним, что в Николаеве скончался офицер морской пехоты, который боролся с онкологическим заболеванием, Александр Конотопенко.