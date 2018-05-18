В соцсетях распространили информацию о найденном в Николаеве в подвале мальчике - оказалось, что это было в Черномоске

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1300 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(780)   

Николаевцы активно распространяли информацию о найденном 5-6 летнем мальчике в подвале жилого дома по улице Радостная, 23.

Данная информация появилась в социальной сети «Viber».

Также сообщалось, что мальчик ничего не помнит и не мог сообщить никаких личных данных. Его забрала полиция, которая пыталась найти его родителей. 

При этом в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области редакции «Преступности.НЕТ» сообщили, что ребенка нашли не в Николаеве, а в городе Черноморске Одесской области (бывш. Ильичевск, – ПН). Родителей малыша нашли за считанные часы.

Напомним, что в Южноукраинске в среду, 2 мая нацгвардеец-кинолог вместе со служебной собакой нашли пропавшую 12-летнюю девочку.

Юлия Давиденко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество