В соцсетях распространили информацию о найденном в Николаеве в подвале мальчике - оказалось, что это было в Черномоске

Николаевцы активно распространяли информацию о найденном 5-6 летнем мальчике в подвале жилого дома по улице Радостная, 23.

Данная информация появилась в социальной сети «Viber».

Также сообщалось, что мальчик ничего не помнит и не мог сообщить никаких личных данных. Его забрала полиция, которая пыталась найти его родителей.

При этом в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области редакции «Преступности.НЕТ» сообщили, что ребенка нашли не в Николаеве, а в городе Черноморске Одесской области (бывш. Ильичевск, – ПН). Родителей малыша нашли за считанные часы.

Напомним, что в Южноукраинске в среду, 2 мая нацгвардеец-кинолог вместе со служебной собакой нашли пропавшую 12-летнюю девочку.