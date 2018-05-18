«Я первый буду делать эти прививки на телевидении», - Гройсман поддержал законопроект об обязательности вакцинации

Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал предложение Министерства здравоохранения сделать вакцинацию обязательной.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

- Что касается кори. Вы должны были бы знать, что прививки от кори происходят в первый год, а потом на шестой год ребенка. Хочу сказать, что пожинаемое нами сегодня - это то, что происходило шесть лет назад. Шесть лет назад никто никого не прививал. Шесть лет назад никто об этом не думал, поэтому у нас есть такие вспышки, - сказал Гройсман депутатам.

По его словам, сейчас в Украине есть все необходимые вакцины.

- Мы работаем над тем, чтобы максимально провести вакцинацию украинских граждан. Я первый буду делать эти прививки на телевидении, чтобы никто ничего не пугался. Потому что это защита граждан украинских граждан, жизни и здоровья людей. Поэтому давай не спихивать это на Министерство здравоохранения, а давайте думать над тем, чтобы внести изменения в национальное законодательство, которое сделает прививки обязательными, - сказал Гройсман.

Отметим, в начале 2018 года стало известно, что Минздрав готовит законопроект об обязательности вакцинации. Предполагается, что он четко регламентирует вопросы обязательности вакцинации, усилит ответственность за отказ от вакцинации без медицинских противопоказаний, выдачу фальшивых справок и гарантирует соблюдение уровня качества вакцин, которые используются в Украине.

По данным Минздрава, уровень иммунизации в Украине растет, но остается неудовлетворительным. Охват плановыми прививками против кори в 2017 году увеличился более чем вдвое и превысил 90%. Однако уровень вакцинации от таких опасных болезней, как дифтерия, коклюш и столбняк остается критически низким. Например, в прошлом году только половину украинских детей 18 месяцев вакцинировали от дифтерии, столбняка и коклюша и меньше половины взрослых прошли плановую ревакцинацию от дифтерии и столбняка. Против полиомиелита привито 75%, против гепатита В - 50% детей.

Напомним, ранее Минздрав предложил запретить невакцинированным детям посещать школы и детсады.