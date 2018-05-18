«У этих вопросов нет политической окраски, они касаются всего города», – мэр Сенкевич о не поддержанном исполкомом перераспределении денег

Николаевский городской голова Александр Сенкевич что неправильно было не принимать решения по важным вопросам, которые выносились на рассмотрение исполкома помимо выделения денег на ремонт коллектора по улице Лесковая, так как они также касаются жизни всего города.

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, в пятницу, 18 мая, исполком Николаевского горсовета согласовал выделение из бюджета 25 миллионов гривен в фонд чрезвычайных ситуаций для ремонта аварийного коллектора на улице Лесковая. При этом члены исполкома не смогли поддержать перераспределение бюджетных денег на зарплаты учителям, инклюзивные центры, долги КП «Николаевэлетротранс» и предоставление гражданам неотложной помощи в БСМП.

– Действительно, в городе огромное количество проблем и огромное количество, в том числе, и срочных вопросов. Но есть часть вопросов, которые необходимо рассмотреть немедленно и эти вопросы касаются всего города. Важность этих вопрос даже не подлежит обсуждению. При этом и речи не идет о какой-то их политической краске. Потому что нет политической окраски ни в вопросе выделения денег на зарплаты учителям, которые учат наших детей, ни в вопросе оплаты услуг томографа в БСМП для пациентов в неотложных состояниях, ни в компенсации «Николаевэлектротрансу» за проезд льготных категорий населения, ни в организации отдыха детей с особыми потребностями, ни в открытии двух Инклюзивно-ресурсных центров, – отметил мэр Николаева.

– Конечно, мы могли бы созвать еще одно заседания исполкома, или провести его в телефонном режиме, чтобы решить эти вопросы. Однако есть здравый смысл, который подсказывает, что, если уж мы собрались по одному важному вопросу, то есть смысл рассмотреть еще ряд важных вопросов. Мне жаль, что не все это понимают, – добавил он.

На вопрос о том, что городской голова намерен делать дальше, Александр Сенкевич отметил, что все эти вопросы в любом случае будут выноситься на рассмотрение исполкома в ближайшее время.